Initiative bringt Frankfurter Radentscheid auf den Weg

Bei einem erfolgreichen Bürgerbegehren muss sich die Stadtverordnetenversammlung mit dem Anliegen beschäftigen. Gibt es dort keine Zustimmung, kann es zu einem Bürgerentscheid kommen. Stimmen dabei mindestens 82 500 Frankfurter zu, muss die Stadt die insgesamt sieben Forderungen umsetzen.

Eine ähnliche Unterschriftenaktion gab es in Hessen schon in Darmstadt, in Kassel befindet sich eine weitere in Vorbereitung. In Darmstadt erklärte der Magistrat das Vorhaben jedoch für nicht zulässig. Dennoch sollen viele der Ziele umgesetzt werden.