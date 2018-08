Initiative sammelt Unterschriften für mehr Sozialwohnungen

Dicht an dicht stehen Baukräne auf einer Baustelle im Osten Frankfurts. Foto: Arne Dedert

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit einem Bürgerbegehren will eine Frankfurter Initiative den Bau von mehr Sozialwohnungen und niedrigere Mieten durchsetzen. Die Mieten stiegen seit Jahren drastisch und seien für Durchschnittsverdienende kaum mehr bezahlbar, heißt es im Aufruf zum «Mietentscheid». Zugleich sinke die Zahl der Wohnungen mit Sozialbindung. «Wohnraum in Frankfurt? Gibt's nur noch in Offenbach», lautet ein Slogan der Kampagne. Die Initiatoren zielen auf die stadteigene Wohnungsbaugesellschaft ABG ab. Rund 20 000 Unterschriften wollen sie ab Samstag (25. August) sammeln.