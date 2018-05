Initiative will Doppelmord erneut untersuchen lassen

Babenhausen/Darmstadt (dpa/lhe) - Ein Verein will erreichen, dass ein vor neun Jahren verübter Doppelmord an einem Ehepaar aus Babenhausen juristisch neu aufgerollt wird. Die Mitglieder halten den deswegen zu lebenslanger Haft verurteilten Nachbarn des Paars für unschuldig - daher soll kommende Woche beim Landgericht Darmstadt ein Wiederaufnahmeantrag für ein neues Verfahren eingereicht werden. Das kündigte der Verein am Donnerstag an. Der Mann (62) und die Frau (58) waren im April 2009 im südhessischen Babenhausen erschossen worden. Die damals 37 Jahre behinderte Tochter überlebte knapp.