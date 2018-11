Initiativen erwägen hessenweiten Radentscheid

Zahlreiche Fahrräder sind an einem Fahrradständer abgestellt. Foto: Monika Skolimowska/Archiv

Darmstadt/Frankfurt (dpa/lhe) - Nach Unterschriftensammlungen in Darmstadt, Kassel und Frankfurt für bessere Radwege erwägen die Initiatoren, auch auf Landesebene aktiv zu werden. «Das ist eigentlich der nächste logische Schritt», sagte David Grünewald vom Radentscheid Darmstadt am Mittwoch. Die mit der Verfassungsreform abgesenkten Hürden bei Volksbegehren und -entscheiden auf Landesebene machten ein hessenweites Vorgehen leichter möglich. Zuvor müsse der Landtag noch die nötigen Details beschließen, sagte Grünewald. Das Land sei in Sachen Infrastruktur ein zentraler Ansprechpartner und auch außerhalb der großen Städte sei der Wunsch nach einer Mobilitätswende groß.