Initiativen für bessere Radwege laufen landesweit an

In Frankfurt muss nun die Stadtverordnetenversammlung über das Bürgerbegehren beraten und gegebenenfalls ihre Zustimmung geben. Andernfalls gibt es noch die Möglichkeit eines Bürgerentscheids: Stimmen dabei mindestens 82 500 Frankfurter zu, muss die Stadt die insgesamt sieben Forderungen umsetzen.

Die Initiatoren des Radentscheids fordern ausgebaute und neue Radwege. Jeder Bürger in jedem Alter solle sicher, zügig und ohne Angst seine Wege in Frankfurt mit dem Fahrrad zurücklegen können. Pro Jahr sollen Radwege von einer Gesamtlänge von 15 Kilometern und 2000 neue Fahrradparkplätze entstehen. Das soll jährlich 13 Millionen Euro kosten.

AUS DEN FEHLERN VON DARMSTADT LERNEN

Der Darmstädter Magistrat hatte das dortige Bürgerbegehren Ende Juni für unzulässig erklärt. Der Finanzierungsvorschlag entspreche nicht den rechtlichen Anforderungen, hieß es. Oberbürgermeister Jochen Partsch kündigte an, den Ausbau der Radwege trotzdem voranzutreiben. Insgesamt wolle er 16 Millionen Euro für vier Jahre bereitstellen. Damit ist der «Radentscheid» aber noch nicht vom Tisch. Die Stadtverordneten entscheiden am 30. August, ob er zulässig ist.

Stephan Gieseler, Direktor des hessischen Städtetags, hatte in einem Gutachten der Entscheidung des Darmstädter Magistrats zugestimmt. Er kritisierte, dass die Finanzierungsvorschläge oft nicht konkret seien. «Man muss sich bewusst sein, dass Umschichtung bedeutet, Geld von anderen Haushaltspositionen wegzunehmen», sagte er.

Die Frankfurter erwarten nach Angaben von Mit-Initiator Heiko Nickel die Entscheidung gelassen. Die Kosten von 17,66 Euro pro Einwohner seien auch nicht viel. «Das ist ganz gut unterbringbar.» Um das zu finanzieren, sollen nicht nur Haushaltsmittel umgeschichtet werden, sonder auch Fördertöpfe von Bund und Land ausgeschöpft werden.

KASSEL UND WIESBADEN ZIEHEN NACH

Ein ähnliches Projekt gibt es derzeit auch in Kassel. Zur Zeit lassen die Initiatoren des «Radentscheids» ihren Forderungskatalog rechtlich prüfen. Laut Mit-Initiator Robbin Meisel will man aus den Fehlern in Darmstadt lernen. «Wir sind dabei, diesen Teil zu überarbeiten», sagt er. Man versuche mit der Stadt Gespräche zu führen. Die Forderungen sollen Mitte bis Ende Juli veröffentlicht werden, dann beginne auch die Unterschriftensammlung. Nötig seien 5000 Unterschriften, es werden aber 15 000 angestrebt.

In Wiesbaden gibt es derzeit keinen «Radentscheid». Hessens Landeshauptstadt sieht sich aber nach dem Schock im Jahr 2017, als Wiesbaden in einer bundesweiten Untersuchung zur fahrradunfreundlichsten Großstadt gekürt wurde, beim Zweiradverkehr mittlerweile besser gerüstet.

Unter Verkehrsdezernente Andreas Kowol wurden die Mittel für den Radverkehr nahezu verzehnfacht. Zwei Millionen in diesem und drei Millionen Euro im nächsten Jahr sind im Wiesbadener Haushalt veranschlagt, teilte ein Sprecher des Dezernats mit. Zuvor waren es 300 000 Euro. Demnächst wird in Wiesbaden zudem ein Fahrradverleihsystem gestartet, bei dem 500 Räder an 50 Stationen zur Verfügung stehen. Später sollen insgesamt 1200 Fahrrädern an 120 Stationen ausgeliehen werden. Das Projekt läuft zusammen mit dem nur wenige Kilometer entfernten Mainz. Außerdem werden die Radstreifen an größeren Straßen in Wiesbaden verbreitert und sicherer gemacht.