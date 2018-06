Innenausschuss befasst sich mit Krawallen in Darmstadt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Krawalle am Rande des Schlossgrabenfestes in Darmstadt beschäftigt heute (10.00) den hessischen Landtag. Innenminister Peter Beuth (CDU) wird im Innenausschuss über die gewaltsamen Übergriff auf Polizisten berichten. Nach Angaben der Polizei wurden Beamte in der Nacht zum Sonntag im Darmstädter Herrngarten angegriffen. 15 Polizisten wurden verletzt, 112 Menschen vorläufig festgenommen.