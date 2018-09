Innenminister und FDP stellen sich hinter Verfassungsschutz

Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen steht wegen seiner Äußerungen zu den Vorfällen in Chemnitz unter massivem Druck. In einem Interview hatte er gesagt, ihm lägen «keine belastbaren Informationen» darüber vor, dass nach dem gewaltsamen Tod eines Deutschen in der sächsischen Stadt Hetzjagden auf ausländische Menschen stattgefunden hätten.

Die SPD-Spitze in Berlin fordert die Entlassung von Maaßen. Auch die hessische SPD schloss sich dieser Forderung an. Das Vertrauensverhältnis sei nicht länger ausreichend, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion, Günter Rudolph.

Linken-Fraktionschefin Janine Wissler betonte in der Landtagsdebatte, es gebe «keine Belege, dass Herr Maaßen etwas Sinnvolles zu unserer Demokratie beizutragen hat». Der Verfassungsschutz allgemein sei «nicht nur gefährlich, sondern überflüssig».

Der innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Jürgen Frömmrich, erklärt, Maßen habe mit seinen Aussagen zu Chemnitz das Vertrauen in die staatlichen Sicherheitsbehörden geschädigt. Einen Rücktritt des Verfassungsschutzpräsident forderte die Regierungsfraktion jedoch nicht.