Innenminister warnt: «Ladendiebstahl kein Bagatelldelikt»

Wiesbaden (dpa/lhe) - Innenminister Peter Beuth (CDU) will den Kampf gegen Ladendiebe und organisierte Langfinger-Banden im Handel verstärken. «Ladendiebstahl ist kein Bagatelldelikt», sagte der Minister am Donnerstag in Wiesbaden. Die kriminellen Taten führten zu einem enormen volkswirtschaftlichen Schaden, der sich auf die Warenpreise auswirke.