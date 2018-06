Innenminister weist Kritik an Polizei im Fall Susanna zurück

Susanna aus Mainz wurde laut Ermittlungen im Mai in Wiesbaden vergewaltigt und umgebracht. Ihre Mutter meldete sie am 23. Mai als vermisst. Eine Woche später übernahm die Polizei Wiesbaden, nachdem Susannas Mutter von einer Bekannten der Tochter eine Mitteilung erhalten hatte, die 14-Jährige sei dort tot an einem Bahngleis vergraben. Als Verdächtiger sitzt der Iraker Ali B. in Untersuchungshaft. Der abgelehnte Asylbewerber gestand, das Mädchen umgebracht zu haben, bestritt aber eine Vergewaltigung.