Insolvenzantrag für Marburger Partikeltherapie

Marburg/Heidelberg (dpa/lhe) - Fast drei Jahre nach dem offiziellen Start des Marburger Ionenstrahl-Therapiezentrums (MIT) zur Behandlung von Tumoren hat die Betreibergesellschaft Insolvenz angemeldet. «Am Mittwoch wurde Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt», sagte der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft, Markus Jones, am Freitag. «Wir haben es nicht geschafft, die Patientenzahl so hochzufahren, dass die Anlage in ein wirtschaftlich stabiles Fahrwasser kommt.» Für den kostendeckenden Betrieb fehlten vier Millionen Euro im Jahr. Nun sei man auf der Suche nach «frischem Kapital». Patienten sollen vorerst weiterbehandelt werden.