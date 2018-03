Institut hält Gesundheitsgefahr im Fall Woolrec für unwahrscheinlich

Wiesbaden/Braunfels (dpa/lhe) - Das Bundesinstitut für Risikobewertung sieht im Umfeld der umstrittenen Faserfirma Woolrec keine Gesundheitsgefahren durch Schadstoffe in Obst und Gemüse. Das teilte das hessische Umweltministerium am Mittwoch in Wiesbaden mit. Das Institut habe Gutachten zu Proben über eine mögliche Belastung unter anderem mit Dioxin bewertet. Demnach sei eine gesundheitliche Gefährdung der Verbraucher durch den Verzehr von Äpfeln oder Tomaten unwahrscheinlich. Eine abschließende Risikobewertung sei aber wegen der begrenzten Probenzahl noch nicht möglich.