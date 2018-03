Integration von Flüchtlingen in Arbeitsmarkt kommt voran

Frankfurt/Main (dpa) - Die Einbindung von Flüchtlingen in den hessischen Arbeitsmarkt kommt voran. «Aktuell 1600 Flüchtlinge in Ausbildung oder Einstiegsqualifizierung, eine Steigerung der sozialversichert beschäftigten Menschen aus sieben Asylherkunftsländer um 41 Prozent auf knapp 20 000 - das sind Zahlen, die eine verdammt gute Integrationsleistung dokumentieren», bilanzierte der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU), Dirk Pollert, am Freitag. «Ein Drittel der Wegstrecke haben wir zurückgelegt.»