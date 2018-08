Integrationsbeauftragte beraten über Zusammenhalt

Kassel (dpa/lhe) - Um den Stand der Integration in Deutschland geht es ab heute in Kassel. Dort startet die Bundeskonferenz der Integrationsbeauftragten von Bund, Ländern und Kommunen. Es handele sich um eines der wichtigsten Fachforen in Deutschland, das durch die Flüchtlingszunahme weiter an Bedeutung gewonnen habe, erklärt die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Staatsministerin Annette Widmann-Mauz (CDU), auf ihrer Homepage. Zum Auftakt gibt es eine Pressekonferenz (12.00 Uhr) mit Hessens Sozialminister Stefan Grüttner (CDU) und Hessens Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU).