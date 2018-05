Internet-Bürgerportal startet im Oktober in Hessen

Berlin (dpa/lhe) - Das von der Bundesregierung für die laufende Legislaturperiode angekündigte digitale Bürgerportal soll im Oktober in vier Ländern starten - unter anderem in Hessen. Das kündigte die Staatsministerin für Digitales, Dorothee Bär (CSU), in einem Interview des «Tagesspiegel» (Samstag) an.