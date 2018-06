Internet-Verkauf entpuppt sich als Raubüberfall

Obertshausen/Offenbach (dpa/lhe) - Einem gutgläubigen Mann ist auf dem Parkplatz eines Supermarktes eine wertvolle Goldkette gestohlen worden. Der 48-Jährige hatte sich mit einem Unbekannten über ein Internetportal verabredet, um ihm die Kette zu verkaufen. Doch anstatt wie vereinbart zu bezahlen, schubste der Räuber den 48-Jährigen an dem Treffpunkt um und rannte mit dem Schmuckstück davon. Wie die Polizei in Offenbach am Donnerstag mitteilte, entstand bei dem Raub am Mittwoch in Obertshausen (Landkreis Offenbach) ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Von dem Räuber fehlte zunächst jede Spur.