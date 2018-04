Internisten erwarten 3000 Interessierte zum Patiententag

Ärzte in weißen Kitteln in einer Klinik. Foto: Jens Wolf/Archiv

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Verband der deutschen Internisten erwartet zu seinem diesjährigen Informationstag für Patienten in Wiesbaden rund 3000 Besucher. An gut 50 Ständen und bei mehr als 30 Vorträgen geht es am kommenden Samstag (7. April) im Rathaus hauptsächlich um die Gesundheit von älteren Menschen, wie die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin am Mittwoch ankündigte.