Investmentbanker Jörg Kukies wechselt ins Finanzministerium

Wiesbaden/Berlin (dpa/lhe) - Der Frankfurter Investmentbanker und Aktienexperte Jörg Kukies wird Staatssekretär im Berliner Finanzministerium. Der 50-Jährige soll dort künftig die Themen Europa und Finanzmarkt betreuen, wie das Ministerium am Montag am Rande eines G20-Treffens in Buenos Aires mitteilte. Hessens SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel lobte die Entscheidung von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD).