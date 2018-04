Ironman-Weltmeister Lange nur Dritter bei Saisonauftakt

Mogán (dpa) - Ironman-Weltmeister Patrick Lange hat sich bei seinem Auftakt in die Rennsaison geschlagen geben müssen. Der 31 Jahre Triathlet aus Hessen kam am Samstag bei der Challenge Gran Canaria in 4:01:17 Stunden nicht über den dritten Platz hinaus. Schneller im Ziel in Mogán war neben dem spanischen Sieger Pablo Gonzalez (4:00:25) auch Langes Landsmann Andreas Böcherer (4:00:42). Der 35 Jahre alte Freiburger führte über lange Zeit das Rennen über 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21 Kilometer Laufen an. Letztlich musste der EM-Zweite aber Gonzalez passieren lassen.