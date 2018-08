Isabel Varell: Geschwistergefühle für Hape Kerkeling

Bad Vilbel (dpa) - Die Sängerin Isabel Varell hegt schwesterliche Gefühle zu dem Entertainer und Buchautor Hape Kerkeling. «Er ist wie ein Bruder für mich, ein großes Geschenk», sagte die 57-Jährige am Sonntag dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel in Hessen. Sie kenne ihn seit 35 Jahren. Seit drei Jahren ist Varell mit dem Regisseur Pit Weyrich verheiratet, zur Hochzeit kamen Braut und Bräutigam in Jeans und Turnschuhen. «Danach gingen wir Eis essen», erzählte Varell.