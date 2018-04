Islamist kommt wegen Kriegsverbrechen in Syrien vor Gericht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen Kriegsverbrechen nahe der nordsyrischen Stadt Aleppo muss sich vom 26. April an ein deutscher Islamist vor Gericht verantworten. Das Oberlandesgericht in Frankfurt ließ nach eigenen Angaben vom Mittwoch die Anklage der Bundesanwaltschaft gegen den 32-Jährigen zu und eröffnete das Hauptverfahren. Als mutmaßliche Mitglied des Islamischen Staates (IS) soll Abdelkarim E. B. vor rund fünf Jahren einen Kämpfer einer verfeindeten Miliz gefangen genommen und geschlagen haben, damit er seinen militärischen Auftrag verrät.