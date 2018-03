JPMorgan stockt Bürofläche in Frankfurt kräftig auf

Das Gebäude der Bank J.P. Morgan in London (Großbritannien). Foto: Jens Kalaene/Archiv

Frankfurt/Main (dpa) - Die US-Bank JPMorgan hat ihre Bürofläche in Frankfurt massiv erhöht. «Frankfurt ist schon heute ein wichtiger Finanzplatz und hat sehr viele Vorteile zu bieten: eine sehr gute Infrastruktur, eine hohe Lebensqualität und eine extrem gute Verkehrsanbindung an die Welt», sagte Deutschland-Chefin Dorothee Blessing der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». Bisher beschäftigt die Bank nach ihren Angaben 450 Mitarbeiter in Frankfurt. Vorsorglich hat sie nun eine neue Büroetage für weitere 200 Mitarbeiter angemietet.