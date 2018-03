Jäger und Naturschützer streiten um Feldhasen-Bestand

Bad Nauheim/Frankfurt (dpa/lhe) - Den Hasen auf dem Feld geht es nach Ansicht der Jäger wieder besser. Auch das vergangene Jahr habe es gut mit den Langohren gemeint, teilte der Landesjagdverband in Bad Nauheim am Mittwoch mit. In den meisten hessischen Revieren seien mehr Feldhasen geboren worden als gestorben. Im Schnitt lebten in Hessen knapp 18 Hasen pro 100 Hektar Feldfläche, das entspricht 140 Fußballfeldern. Damit liege das Land über dem bundesdeutschen Schnitt von elf Hasen pro 100 Hektar. Die Langohren würden in vielen hessischen Revieren gute Lebensbedingungen finden, besonders in Mittelhessen gebe es sehr gute Hasenreviere.