Jahr eins nach Wedel: Hersfelder Festspiele melden Erfolg

Die Festspiele fanden vom 6. Juli bis 3. September statt. Dieses Jahr seien sie allerdings in Gefahr gewesen, räumten die Veranstalter ein. Hintergrund ist Wedels Rücktritt. Danach sei unklar gewesen, wie es mit den Festspielen weitergehe. Wedel hatte den Posten seit 2014 inne. Im Januar hatte er ihn geräumt, nachdem ihm Schauspielerinnen sexuelle Übergriffe vorgeworfen hatten. Die Vorfälle sollen viele Jahre zurückliegen und deutlich vor seiner Zeit als Intendant in Bad Hersfeld geschehen sein. Gegen Wedel ermittelt die Staatsanwaltschaft in München. Wedel hat die Vorwürfe zurückgewiesen.

Hinkel habe die Krise jedoch gemeistert, erklärte die Festspielleitung. Eine endgültige Bilanz könne erst im Winter gezogen werden. Ein Vergleich mit dem vergangenen Jahr sei nicht möglich. Es habe wegen des Reformationsjubiläums 2017 und der zugehörigen Produktion «Luther - Der Anschlag» besonderes Interesse erweckt und sei daher kein Maßstab. 2016 seien jedoch, abzüglich einer nicht mehr existierenden Spielwiese, ebenfalls rund 94 000 Zuschauer gekommen.