Jahre nach Vergewaltigung und Mordversuch: Anklage erhoben

Aschaffenburg (dpa/lby) - Er soll sie stundenlang vergewaltigt, mehrfach auf sie eingestochen und die totgeglaubte junge Frau schließlich in einem Waldstück bei Aschaffenburg verscharrt haben. Wegen dieses Verbrechens im Januar 1988 ist nun - mehr als 30 Jahre später - Anklage gegen den Tatverdächtigen erhoben worden. Der 55 Jahre alte Mann muss sich wegen versuchten Mordes vor Gericht verantworten, teilte das Landgericht Aschaffenburg am Mittwoch mit. Der Prozess beginnt am 22. Mai in Aschaffenburg. Es sind sieben Verhandlungstage geplant.