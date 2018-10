Jazzfestival-Start in Frankfurt mit Mangelsdorff-Hommage

Frankfurt/Main (dpa) - Das 49. Deutsche Jazzfestival Frankfurt ist mit einer gefeierten Hommage für den Posaunisten Albert Mangelsdorff am Montagabend eröffnet worden. Weggefährten und Nachfolger spielten die Stücke eines der bedeutendsten deutschen Jazzmusikers mit Weltruhm. Der in Frankfurt geborene und 2005 gestorbene Mangelsdorff wäre am 5. September 90 Jahre alt geworden. Unter den Zuhörern bei der Festival-Eröffnung in der Alten Oper war auch seine Witwe Ilo.