Jean Asselborn warnt vor Eskalation im Schutzzollstreit

Der luxemburgische Außenminister rief die Staaten der EU auf, die Werte zu bewahren und zu stärken, auf denen das geeinte Europa aufgebaut sei. Dabei werde Deutschland dringend gebraucht, sagte Asselborn. Er begrüße es deswegen sehr, dass es in Deutschland nun wieder eine handlungsfähige Regierung gebe. «Wir haben in den letzten fünf Monaten in der EU sehr auf Sparflamme gekocht, weil Deutschland sich nicht richtig einbringen konnte», erklärte der Außenminister. «Jetzt können wir endlich gemeinsam daran gehen, die nötigen Reformen in der Europäischen Union vorzunehmen.»