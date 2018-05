Jeder Fünfte scheitert an Führerscheinprüfung

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Hessen sind im vergangenen Jahr etwas mehr Menschen an ihrer Führerscheinprüfung gescheitert als im Jahr zuvor. Wie aus aktuellen Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes hervorgeht, scheiterte 2017 etwas mehr als jeder Fünfte (23 Prozent) an der praktischen Prüfung, im Jahr zuvor lag die Quote der Durchgefallenen bei 21,2 Prozent. 2017 traten in Hessen 112 290 Führerscheinanwärter zu ihrer praktischen Prüfung an.