Jeder sechste Hesse hat einen ausländischen Pass

Wiesbaden (dpa/lhe) - Etwa jeder sechste Hesse hat einer Statistik zufolge einen ausländischen Pass. Insgesamt lebten Ende des vergangenen Jahres 1,05 Millionen Menschen mit ausländischer Nationalität in dem Bundesland, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Das entspricht einem Zuwachs von 37 500 oder vier Prozent im Vorjahresvergleich. Die Statistikbehörde berief sich auf Daten des Ausländerzentralregisters des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Insgesamt hat Hessen rund 6,2 Millionen Einwohner.