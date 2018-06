Jedes Jahr zehn Fälle von Raubgrabung: Hohe Dunkelziffer

Wiesbaden (dpa/lhe) - Durch illegale Schatzsucher gehen in Hessen jedes Jahr archäologisch bedeutsame Kulturgüter verloren. Dem Landeskriminalamt (LKA) seien seit 2010 knapp 80 Fälle bekannt geworden, etwa zehn Verfahren pro Jahr, sagte ein Sprecher des LKA in Wiesbaden: «Wir gehen jedoch von einer hohen Dunkelziffer aus, da nicht jede beobachtete Schatzsuche der Polizei gemeldet wird.» Bei den als Raubgrabung bezeichneten Taten wird im Boden nach Münzen und anderen wertvollen und ästhetischen Gegenstände aus Metall gesucht. Das LKA vermutet, dass in Hessen vor allem Einzelgänger und Gelegenheitstäter dafür verantwortlich sind.