Joachim Gauck erhält höchste Ehrung des Landes Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ex-Bundespräsident Joachim Gauck wird mit der Wilhelm-Leuschner-Medaille und damit der höchsten Ehrung des Landes Hessens ausgezeichnet. «Er ist ein großer und mutiger Kämpfer für die Freiheit. Und gerade in der momentanen politischen und gesellschaftlichen Situation sind seine Worte und sein Eintreten für die Freiheit aktueller denn je», sagte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). Der 78-jährige Gauck erhält die Auszeichnung am 1. Dezember, dem Verfassungstag des Landes Hessen, in Wiesbaden. Zuvor hatte der Hessische Rundfunk darüber berichtet.