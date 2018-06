Jobmotor Dienstleistungsbranche

Der Dienstleistungsbereich in Hessen habe 49 100 Stellen (plus 1,9 Prozent) mehr geschaffen. Im Baugewerbe sei die Zahl der Erwerbstätigen im Vergleich zum Vorjahr um 5400 Personen oder 3,0 Prozent gestiegen, teilte das Landesamt mit. Im Produzierenden Gewerbe habe der Zuwachs 3400 Stellen (plus 0,6 Prozent) betragen. In der Land- und Forstwirtschaft sowie der Fischerei sei die Erwerbstätigenzahl dagegen um 850 Personen (minus 3,5 Prozent) zurückgegangen.