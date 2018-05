Jogger rettet sich vor Wildschweinen auf Baum

Hofheim (dpa/lhe) - Ein Jogger auf einem Baum hat bei Hofheim (Main-Taunus-Kreis) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hörten Zeugen am Dienstag Hilferufe in gebrochenem Deutsch aus dem Wald. Mehrere Einsatzfahrzeuge machten sich auf den Weg, um nach dem Ursprung der Schreie zu suchen. Die Polizisten entdeckten schließlich im Wald einen 32-jährigen Mann, der auf einen Baum geklettert war. Er traute sich nicht herunter und gab an, beim Joggen von mehreren Wildschweinen attackiert worden zu sein. In letzter Sekunde habe er sich auf den Baum gerettet. Erst als die Beamten ihm versicherten, dass die Tiere weg seien, kam der Mann herunter.