Johanna-Prozess: Verteidigung plädiert auf Totschlag

Ein Mann wird zur Anklagebank im Landgericht in Gießen geführt, wo ihm ein Polizist die Handschellen abnimmt. Foto: Boris Roessler/Archiv

Ein Mann wird zur Anklagebank im Landgericht in Gießen geführt, wo ihm ein Polizist die Handschellen abnimmt. Foto: Boris Roessler/Archiv

Gießen (dpa/lhe) - Im Prozess um den fast 20 Jahre zurückliegenden gewaltsamen Tod der kleinen Johanna soll der Angeklagte nach dem Willen der Verteidigung nicht wegen Mordes, sondern wegen Totschlags verurteilt werden. Zudem solle der 42-Jährige wegen seines Drogenkonsums in einer Entziehungsklinik untergebracht werden, forderte die Verteidigung am Freitag vor dem Landgericht Gießen in ihrem Plädoyer. Zuvor hatten die Staatsanwaltschaft und die Nebenklage eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes gefordert.