Juden gründen umstrittene Vereinigung in der AfD

Die gewählte Vorsitzede Vera Kosova bei der Gründungsveranstaltung der jüdischen Bundesvereinigung in der AfD. Foto: Frank Rumpenhorst

Die gewählte Vorsitzede Vera Kosova bei der Gründungsveranstaltung der jüdischen Bundesvereinigung in der AfD. Foto: Frank Rumpenhorst

Wiesbaden (dpa) - Jüdische Mitglieder der AfD haben sich am Sonntag zu einer Bundesvereinigung innerhalb ihrer Partei zusammengeschlossen. Die Vorsitzende Vera Kosova sagte nach der Gründung in Wiesbaden, die AfD distanziere sich von Antisemitismus in jeglicher Form. Mehrere jüdische Organisationen hatten mit scharfer Kritik auf die Ankündigung reagiert, diese Vereinigung zu gründen.