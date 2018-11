Jüdisches Museum feiert 30. Geburtstag auf der Baustelle

Umgebaut und erweitert wird in Frankfurt am Main (Hessen) das Jüdische Museum. Foto: Frank Rumpenhorst/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das älteste jüdische Museum Deutschlands feiert seinen 30. Geburtstag auf einer Baustelle. Vom 10. bis 15. November lädt das Jüdische Museum Frankfurt zu einem «Open House». Zum ersten Mal können Besucher in diesen Tagen einen Blick in die neuen Räume werfen: das Rothschild-Palais, das noch bis Ende 2019 saniert wird, und den Erweiterungsbau, der 2020 eröffnet werden soll, wie Museumsdirektorin Mirjam Wenzel am Donnerstag sagte.