«Jugend forscht»: 14 Teilnehmer beim Bundesentscheid

Darmstadt (dpa/lhe) - Protektoren aus Stärke, Brustkrebsdiagnose per Temperaturmessung und Rosenkohl-Intoleranz: Die Siegerthemen des hessischen Landesentscheids von «Jugend forscht» stehen fest. 7 der 39 Projekte machen beim Bundesentscheid Ende Mai in Darmstadt mit - und damit 14 der 76 angetretenen Nachwuchsforscher. Das teilte der Chemie- und Pharmakonzern Merck am Dienstag in Darmstadt mit. Die talentiertesten Jungforscher kommen aus Kassel, Frankfurt, Fulda und dem südhessischen Lampertheim.