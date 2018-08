Jugendamt-Mitarbeiter durch Reizstoff verletzt: Festnahme

Bad Homburg (dpa/lhe) - Im Bad Homburger Jugendamt ist am Montag ein unbekannter Reizstoff versprüht worden und hat mindestens 16 Mitarbeiter leicht verletzt. Ein tatverdächtiger 17-Jähriger wurde im Laufe des Tages vorläufig festgenommen, wie die Polizei in Wiesbaden mitteilte. Die Verletzten klagten über Atemwegsreizungen und mussten medizinisch versorgt werden. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht, konnten aber am Montag noch entlassen werden.