Jugendfeuerwehren: Besuch des Innenministers

Kiedrich (dpa/lhe) - Die Jugendfeuerwehren in Hessen haben 2017 erstmals seit Jahren ein Mitgliederplus von mehr als drei Prozent verbucht. «Rund 26 500 Kinder werden aktuell von rund 7000 ehrenamtlichen Jugendbetreuerinnen und -betreuern mit großem Einsatz und unter hohem Zeitaufwand ausgebildet und gefordert», teilte Innenminister Peter Beuth (CDU) am Sonntag beim Besuch des 43. Landes-Delegiertentags der Jugendfeuerwehr in Kiedrich nahe Wiesbaden mit. Die jungen Brandbekämpfer seien in mehr als 2000 Orten in Hessen aktiv.