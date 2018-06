Jugendkirchentag endet mit Rekordbeteiligung

Weilburg (dpa) - Bei seiner neunten Auflage hat der Jugendkirchentag der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) so viele Teilnehmer angelockt wie nie. Mehr als 4500 junge Menschen aus Hessen und Rheinland-Pfalz feierten am langen Wochenende in Weilburg an der Lahn, wie die Veranstalter zum Abschluss am Sonntag mitteilten.