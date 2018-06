Jugendliche brechen Außenspiegel von Streifenwagen ab

Kassel (dpa/lhe) - Vier Jugendliche haben an einem Streifenwagen in Kassel einen Außenspiegel abgebrochen - womöglich aus Rache, denn sie hatten von den Polizisten zuvor einen Platzverweis erhalten. Die Ordnungshüter waren nach Angaben der Polizei am Mittwochabend zu einem Schulgelände gerufen worden, weil es dort laut zuging. Nachdem sie dort die vier jungen Männer verscheucht hatten, gingen sie zu Fuß zu einem weiteren Einsatz. Als sie zu ihrem Dienstwagen zurückkamen, bemerkten sie, dass einer der Außenspiegel abgebrochen war. Ein Zeuge will gesehen haben, dass es einer der vier Jugendlichen war.