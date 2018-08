Jugendliche finden Panzergranate in Weilburg

Ein Löschfahrzeug leuchtet an einem Feuerwehrfahrzeug. Foto: Daniel Bockwoldt/Archiv

Weilburg (dpa/lhe) - In der Nähe einer Schleuse in Weilburg (Kreis Limburg-Weilburg) haben Jugendliche eine Panzergranate aus dem Ersten Weltkrieg gefunden. Der Kampfmittelräumdienst aus Darmstadt untersuchte den Sprengkörper und nahm ihn mit, wie die Polizei am Freitag mitteilte.