Jugendliche nach Verzehr von Haschischkeksen im Krankenhaus

Kassel (dpa/lhe) - Vier Jugendliche aus Kassel haben die Wirkung von Cannabis offenbar deutlich unterschätzt. Die Mädchen im Alter von 15 bis 16 Jahren backten am Montagabend im Stadtteil Wehlheiden Haschischkekse, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Rezept stammte aus dem Internet. Die Mädchen waren so berauscht und fühlten sich unwohl, dass eine später hinzukommende Freundin den Rettungsdienst alarmierte.