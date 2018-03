Julia Klöckner zum Tod von Karl Lehmann: «Er wird fehlen»

Mainz (dpa/lrs) - Als «guten Geist in Mainz» hat die rheinland-pfälzische CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner den verstorbenen Kardinal Karl Lehmann bezeichnet. Auch für Menschen ohne Bezug zur katholischen Kirche sei er das bekannte Gesicht der Stadt gewesen, erklärte die christdemokratische Politikerin am Sonntag in Mainz.