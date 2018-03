Jung würdigt Martin Luther King und Anti-Waffen-Proteste

Darmstadt (dpa) - Kirchenpräsident Volker Jung erinnert in seiner Osterbotschaft an den US-amerikanischen Bürgerrechtler Martin Luther King, der am 4. April vor 50 Jahren ermordet wurde. Dessen auf Gewaltlosigkeit beruhendes Wirken sei ein «Zeugnis für die Osterbotschaft», erklärte der Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau in einer am Donnerstag verbreiteten Mitteilung. Jung stellte auch den Protest von Schülern in den USA für schärfere Waffengesetzte in dieser Tradition.