Junge Männer attackieren Polizeistreife

Gießen (dpa/lhe) - Bei einer Verkehrskontrolle in Gießen haben junge Männer eine Polizeistreife angegriffen. Die Beamten seien am Sonntagmorgen von einer fünfköpfigen Gruppe attackiert worden, teilte die Polizei am Montag mit. Erst nachdem sieben weitere Streifenwagen vor Ort waren, habe sich die Lage beruhigt. Nach Angaben der Polizei hatten zwei Beamte ein Auto gestoppt, um es zu kontrollieren. Die unbeteiligten Männer im Alter zwischen 16 und 25 Jahren seien dann dazwischen gegangen, hätten sich aggressiv verhalten und versucht, die Beamten anzugreifen. Die Polizisten mussten sich demnach mit Pfefferspray und einem Schlagstock zur Wehr setzen.