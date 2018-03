Junge eingebrochen: Polizei sucht weiter nach Jugendlichen

Eschwege (dpa/lhe) - Die Polizei sucht weiter nach den Jugendlichen, die in Eschwege den Schuh eines Zehnjährigen auf einen zugefrorenen Teich geworfen und damit das Einbrechen des Jungen in das Wasser verursacht haben sollen. Der Junge war am vergangenen Donnerstag auf die Eisfläche des Schwanenteichs gegangen und eingebrochen. Dabei hatte er sich leicht verletzt. Seine Cousine hatte ihn aus dem Wasser gezogen. Die Polizei habe inzwischen einige Zeugen befragt, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Die Täter seien aber noch nicht ermittelt.