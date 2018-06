Junge räumt Zimmer auf und schmeißt Sachen aus Fenster

Eschwege (dpa/lhe) - Beim Aufräumen seines Kinderzimmers hat ein Junge in Eschwege etliche Gegenstände aus dem Fenster geworfen und damit zwei geparkte Autos beschädigt. So habe der Achtjährige einen Schaden von 4500 Euro angerichtet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er hatte am Montagabend seiner zweijährigen Schwester zeigen wollen, wie man am schnellsten in einem Zimmer Ordnung schafft und fast alle Gegenstände seines Zimmers aus dem Fenster geworfen. Einige von ihnen fielen auf die Autos vor dem Haus in der Innenstadt. Die Eltern hörten im Wohnzimmer laut Musik und bemerkten nichts von der Aufräumaktion ihres Kindes.