Jungfernfahrt: Hessens erster E-Bus im Nahverkehr

Fulda (dpa/lhe) - Hessens erster Elektrobus im öffentlichen Personennahverkehr fährt ab heute in Fulda. Der mit Strom betriebene Bus ist auf der Linie 6 vom Busbahnhof Stadtschloss zur Hochschule unterwegs - der am stärksten frequentierten Strecke in der Domstadt. Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen wird heute an der Jungfernfahrt teilnehmen.