Juristen kritisieren Staatsziele in neuer Verfassung

Wiesbaden (dpa/lhe) - Rechtswissenschaftler haben davon abgeraten, zusätzliche Staatsziele in die neue hessische Verfassung aufzunehmen. «Es lassen sich keine konkreten Ziele daraus ableiten», sagte Professor Dietrich Murswiek von der Universität Freiburg, bei der Anhörung zur Reform der Landesverfassung am Mittwoch im Landtag in Wiesbaden. Ihre juristische Funktion tendiere gegen Null. Der hessische Landkreistag befürchtet sogar finanzielle Belastungen für die Kommunen durch die Einführung weiterer Staatsziele, etwa im Bereich Infrastruktur. So könnte eine «konkrete Erwartungshaltung» entstehen, heißt es in einer Stellungnahme.