Justizministerin für Darknet-Ermittlung mit echten Fotos

Die hessische Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) während einer Pressekonferenz in Frankfurt am Main. Foto: Andreas Arnold/Archiv

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei der Bekämpfung von Kinderpornografie plant Hessens Justizministerin Eva Kühne-Hörmann einen neuen Ansatz. Die CDU-Politikerin will Ermittlern erlauben, mit echtem Kinderporno-Material Jagd auf Anbieter solcher Bilder im sogenannten Darknet zu machen. «Es gibt in jüngster Zeit Angebote von Opfern, die ihr bereits im Umlauf befindliches Material zu diesem Zweck zur Verfügung stellen würden», sagte die CDU-Politikerin dem Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» im Vorfeld der Justizministerkonferenz. «Dafür wäre ich offen, wenn es im Einzelfall nutzt, diese Plattformen insgesamt zu zerschlagen.» Das Minister-Treffen beginnt am Mittwoch in Eisenach.